‘Meesteroplichter’ uit Moergestel weer voor de rechtbank

Wethouder Vatta, nieuw in Oisterwijk, denkt te kunnen ‘lusteren noar dn’n sauweloars’

10 februari OISTERWIJK - Het is maar goed dat de portefeuille cultuur binnen het Oisterwijks college een duoschap is. Zo kan wethouder Dion Dankers er werk van maken om zijn nieuwe collega Stefanie Vatta te onderrichten in de taol/toal van het volk.