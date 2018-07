Mensensmokkelaar in Oisterwijk aangehouden met valse kentekenplaten

Corporatie Woonwijze trekt zich terug uit Moers Midden in Moergestel

13:32 MOERGESTEL - Woonwijze laat de verdere ontwikkeling van het bouwplan Moers Midden in het centrum van Moergestel over aan aannemer ACM. De woningcorporatie uit Vught heeft het project verkocht aan de Moergestelse aannemerscombinatie. Woonwijze wil zich naar eigen zeggen meer focussen op woningen in de eigen regio.