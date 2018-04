Mestvijver vloekt in Heukelom met landgoed: Oisterwijk dreigt eigenaar met dwangsom

Video Politie zoekt 'werkelijke identiteit van Ferrari F430'

9 april OISTERWIJK - Wat er nu precies mis was met de Ferrari F430 die de politie zondag in Oisterwijk in beslag nam? ,,De wagen had kentekenplaten van een auto die een aantal jaar geleden is geëxporteerd", zegt een politiewoordvoerster. ,,En de auto was dus ook niet verzekerd."