Met de zegen van boven en een knapzak achterop fietst Moergestel de streek in

Het vierdaagse evenement begint donderdag met de zegen van boven. Een openluchtmis in de bossen achter de Mariakapel tussen Oisterwijk en Moergestel vangt om 11 uur aan. Bij regen of slechter weer luiden de kerkklokken om 10.30 uur en is de mis in de kerk. Vrijdag en zaterdag staan verschillende tochten op het programma, ook voor visueel beperkten op de tandem. De Knapzaktocht voert langs streekproducten. Op zondag springt de Retrotoer in het oog. Wielrenners op klassieke racefietsen hullen zich in gedateerde tenues. Organisatie van het vierdaags evenement ligt bij de Stichting Moergestel Fiets- en Wandeldorp.