Met de ziel verdwijnt de vrouwelijke hand uit de kerk van Moergestel: Corry op 't Hoog is koster af

Ode aan de stille werkers van het EKWC

28 februari OISTERWIJK - Hoe maak je in een museum een expositie van keramische objecten, vervaardigd in 50 jaar Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC)? Gewoon kunstwerken lenen bij de kunstenaars of verzamelaars, het spul in een expositiezaal en klaar is kees, zou je zeggen.