Met een maatje wordt de drempel van het Stan-Café in Moergestel al lager

Bijen en imkers doen niet aan vakantie in Oisterwijk

14 juli OISTERWIJK - De Biehal is een bescheiden gebouwtje, verscholen in de Oisterwijkse bossen aan de Nemelaerweg. Midden in de grote vakantie houdt de vereniging voor bijenteelt Sint Ambrosius hier haar jaarlijkse open dag. Imkers doen niet aan vakantie, vandaar.