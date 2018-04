Met een occasion van amper 500 euro naar Siberië: dat durven drie vrienden uit Oisterwijk best

OISTERWIJK - De Toyota Starlet 1.0 XL uit 1988 pruttelt wat bij het starten, maar na gebruik van de choke rijdt hij als een zonnetje. Dat moet ook, want met dit beestje willen Roel Bluijs (33), Niels Smetsers (32) en Sepke van den Heuvel (31) in juli gaan deelnemen aan de 16.000 kilometer lange Mongol Rally die eindigt in Siberië.