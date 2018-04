Met twee bonnen voor hondenpoep in 2017 is Oisterwijk tevreden

Tot de 'preventieve aanpak' behoort ook het uitdelen van foldertjes door de boa's en het plaatsen van berichten in de lokale media. Opvoeren van toezicht zit niet vervat in het antwoord van het college, waaronder de handtekening van burgemeester Janssen staat. Wel wordt bekeken of er afvalbakken verplaatst moeten worden.

Verkiezingen

Aan de vooravond van de verkiezingen riepen Marcel Landa en Jolanda Pijnenburg in Oisterwijk-West de politiek op om een eind te maken aan de zee van hondendrollen in hun buurt. Ook in Moergestel wordt geklaagd over hondenpoep in kinderrijke wijken.

Landa is teleurgesteld door de reactie van de politiek. ,,Er was wel enige actie van de PBG, maar verder blijft het in de gemeente raad zeer stil. Twee weken geleden was er ineens wel een boa in de wijk. Een hondenbezitter is aangesproken. Daar bleef het bij. Maar als de gemeente zo laks is, moeten wij actie gaan ondernemen. Bijvoorbeeld een opruimdag en alle zakjes op het gemeente huis tentoonstellen. Of bij onze burgervader in zijn tuin op een rij neer zetten."