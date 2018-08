Mèùkelen is het motto in Heukelom (maar 'hermenieke' was te oubollig)

Parelkwis kan nog eens zoveel teams gebruiken: enthousias­me voor dorpskwis stijgt in Oisterwijk

24 augustus OISTERWIJK - Ons Oisterwijk, Gratis bitterballen aan de bar, 04242, Döllekesgat United, Goei Volluk, Quiz nie veul, Desalnietdeminste... Alleen al aan de namen van de teams is af te lezen dat het enthousiasme voor een dorpskwis in Oisterwijk groot is.