Milieufederatie doet aangifte van mestdumping in Heukelom

HEUKELOM - De Brabantse Milieufederatie heeft donderdag aangifte van mestdumping in Heukelom gedaan. 'Het is belangrijk dat dit strafrechtelijk wordt aangepakt, want het op deze schaal vervuilen van onze leefomgeving is crimineel', motiveert de BMF.