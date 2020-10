Minderjarige bewoners van AZC Oisterwijk bedreigen elkaar met mes, personeel haalt ze uit elkaar

Brabanders zien af in Kamp van Konings­brug­ge: ‘Kijkers gaan zich echt afvragen waarom we dit programma leuk vonden’

22 oktober OISTERWIJK - Vijftien doodnormale burgers gaan vanaf volgende week de strijd aan in het nieuwe AVROTROS-programma ‘Kamp van Koningsbrugge’. Het doel? De meest zware trainingen volgen van de meest heftige opleiding van Nederland: Special Forces, gevormd door de best getrainde militaire eenheid van ons land. En dat is pittig, weten de Brabantse deelnemers Kendra Pennings, Krijn Ottens en Marjolein van Loenen.