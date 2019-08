Minister Cora van Nieuwenhuizen was weer even terug in Oisterwijk: ‘Waarom niet premier?’

Eind jaren negentig ving de minister van Infrastructuur en Waterstaat haar politieke loopbaan aan als raadscommissielid voor de VVD in Oisterwijk. Een imposante loopbaan volgde: Statenlid in Brabant, gedeputeerde in Brabant, Kamerlid, europarlementariër en sinds twee jaar minister in het kabinet Rutte III.

Tegenover Elsevier Weekblad liet ze zich vorige maand ontvallen dat het premierschap er ook nog wel in zat. ,,Dat is een heel eigen leven gaan leiden. Maar ik vond dat wel belangrijk om te zeggen. Vrouwen zijn vaak vals bescheiden. Ik kreeg de vraag: goh, waarom zou de volgende premier geen vrouw kunnen zijn? Toen was mijn antwoord: waarom niet? En als de vraag is ‘ben je daarvoor beschikbaar?', dan is het antwoord ook: waarom niet?”

Van Nieuwenhuizen woont al een tijdje niet meer in Oisterwijk. Rotterdam is de thuisbasis geworden van de vrouw die zich dan ook tot het Legioen van Feyenoord rekent. Een tweede woning heeft de minister nog wel in Oisterwijk. ,,Ik kom er dus nog geregeld.”

Dat het kabinet zijn heidag in Oisterwijk hield, was niet het initiatief van Van Nieuwenhuizen, maar dat van burgemeester Hans Janssen. ,,Maar toen premier Rutte in de ministerraad meedeelde dat we naar Oisterwijk gingen, stak ik wel blij mijn hand op.”

Dat de eigen VVD in haar bakermat als enige partij in de oppositie is beland, was de minister van Infrastructuur en Waterstaat wel even ontgaan. Een advies hoe daaruit te komen, zat er ook niet in: ,,Dat kunnen ze heel goed zelf.”