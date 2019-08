Minister Grapperhaus dankt zijn bestaan aan opa's besluit om in '44 van Den Bosch naar Oisterwijk te trekken

VIDEOOISTERWIJK - Voor één minister had de historische heidag van het kabinet Rutte III in Oisterwijk dinsdag extra betekenis. Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, dankt zijn bestaan aan het besluit van zijn grootvader om in september 1944 vanuit Den Bosch naar Oisterwijk te trekken.

,,Als mijn opa niet de beslissing had genomen om met z'n dertienen hier in een klein landhuisje te gaan wonen...", vertelde hij zijn familiegeschiedenis op de trappen van Mansion Bos en Ven naast burgemeester Hans van Janssen. Die maakte de zin voor Grapperhuis spontaan af: ,,...dan had hier geen minister van justitie gestaan.”

De grootouders van Grapperhaus woonden in Den Bosch vlakbij het station. In september ‘44 besloot opa met zijn vrouw en elf kinderen naar Oisterwijk te verkassen. ,,Dat was maar goed ook. U weet hoe het gegaan is. De hele buurt bij het station is platgebombardeerd.” Om de paar jaar komt de familie van de minister in het Oisterwijks landhuisje bijeen om dankbaar stil te staan bij het besluit van opa.

Grapperhaus, zelf net opa geworden, kwam met zijn verhaal nadat hem verteld was wat zijn voorganger in de oorlog te Moergestel was overkomen. Justitieminister Van Heuven Goedhart mocht Moergestel niet in, omdat hij geen geldig persoonsbewijs kon tonen aan twee mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten. ,,Goed verhaal!”, reageerde Grapperhaus spontaan.