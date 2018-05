Modern wonen op historische plek in Oisterwijk:'Wanneer we gaan stuccen? Niet'

Onder valse naam 23 accuboorma­chi­nes kopen: deze man uit Oisterwijk probeerde het

24 mei OISTERWIJK/BREDA – Een 21-jarige man uit Oisterwijk is woensdag in Breda opgepakt omdat hij onder een valse naam accuboormachines probeerde te kopen. De Oisterwijker wordt, net als zijn kompaan uit het Gelderse Huissen, verdacht van identiteitsfraude en valsheid in geschrifte.