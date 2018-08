Moeder en zus in actie voor overleden Luna (9) tijdens Tilburg Ten Miles: 'Willen uitdragen hoe trots we zijn'

OISTERWIJK - Over enkele weken staat de Tilburg Ten Miles weer op het programma. Dit jaar met een bijzonder team aan de start: Team Luna Tilburg Ten Miles. Luna overleed eind vorig jaar op 9-jarige leeftijd aan een zeer zeldzame vorm van kanker. Haar moeder, vader en zus wilden een positieve draai aan het verlies geven en komen in actie.

April 2017. De familie Van Riel gaat met Luna naar het ziekenhuis. Zij heeft steeds vaker hoofdpijnklachten. Na een lange opname in het RadboudUMC in Nijmegen kregen zij op 6 juni uitsluitsel. Luna heeft leptomeningeale melanocytose.

Zeldzaam

,,Dat is een zeer agressieve en zeldzame vorm van kanker", vertelt Karin van Riel, de moeder van Luna. ,,In heel Europa zijn nog maar vier kinderen geweest waarbij het ooit is vastgesteld."

De boodschap die het gezin van de artsen hoorden was niet hoopgevend: ,,Er is geen genezing mogelijk”. We hadden op 23 juni een Make-a-Wishdag voor Luna en eigenlijk dachten de artsen dat ze die dag al niet zou halen."

Quote We moesten op zoek naar een manier om iedere dag het bed uit te komen en toch positief in het leven te staan Karin van Riel

Positief

Volledig scherm Luna van Riel. © Karin van Riel. Luna kreeg een experimentele behandeling die ervoor gezorgd heeft dat zij nog enkele maanden langer heeft kunnen leven. Op 24december van 2017 overleed Luna op 9-jarige leeftijd. Daarna moesten de ouders en zus van Luna op zoek naar een manier om met het verlies om te gaan. ,,Ik wil niet zeggen 'het een plekje geven', want dat gaat nooit lukken. We moesten op zoek naar een manier om iedere dag het bed uit te komen en toch positief in het leven te staan."

Inspiratiebron

Die manier vindt het gezin door Luna als grote inspiratiebron te gebruiken bij het sporten en de strijd tegen kinderkanker. ,,Mijn man is geen fietser. Hij heeft vroeger ook niet veel gesport. Maar een paar maanden terug heeft hij drie keer de Alpe d'Huez beklommen voor de stichting Alpe d'Huzes. Om geld in te zamelen."

Ook moeder en zus komen nu in actie. ,,Mijn dochter Senna (13) en ik wilden ook wat doen. Wij hebben in april besloten om een team op te richten voor de Tilburg Ten Miles, om zoveel mogelijk bekendheid te generen voor Kika en om geld in te zamelen in de strijd tegen kanker."

,,Het verbaast me dat veel mensen nog niet van Kika gehoord hebben. Dat willen wij veranderen. We hopen op betere behandelingen voor kinderen met kanker en en meer onderzoek naar de onbehandelbare vormen van kanker. Het grijpt me altijd aan. Kinderen met kanker, dat vind ik echt onmenselijk."

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm (vlnr) Luna, Senna en Karin samen. © Karin van Riel

Reizen

Volledig scherm Luna's logo. © Karin van Riel Het team zal tijdens de Tilburg Ten Miles goed herkenbaar zijn door een speciaal logo, dat al over heel de wereld verspreid wordt. ,,Luna had een grote wereldkaart op haar kamer hangen. Zij hield van reizen. Toen de behandelingen begonnen, werd duidelijk dat het heel moeilijk ging worden. 'Nu kan ik geen mooie reizen meer verzamelen', zei Luna daar zelf over. "

Dus werd gezocht naar een alternatief. ,,Op de crematie hebben we stickervellen uitgedeeld met een logo. Het logo van Luna. Een vriend heeft dat gemaakt voor ons. Het is een hartje met een bekend olifantje. Na een reis door Thailand, werd de Aziatische olifant het lievelingsdier van Luna." Het logo werd het symbool voor het meisje uit Oisterwijk en ging de wereld rond. ,,Vrienden, familie en kennissen plakken de stickers wanneer zij op vakantie zijn. Zodat Luna ook die landen heeft bezocht."

Trots

Het logo prijkt ook groot op het shirt van de meer dan 30 leden van Team Luna Ten Miles. Zij doen mee aan de verschillende afstanden van de Tilburg Ten Miles. Naast bekendheid en geld, heeft de familie Van Riel nog een doel tijdens de loop ,,Uitdragen hoe trots we zijn op Luna. Zij inspireert ons met het stellen van nieuwe doelen."

Wie Team LuneaTilburg Ten Miles wil steunen, kan terecht op de website van Kika. Zondagavond stond de teller op 3110 euro.

Volledig scherm De hardloopshirts van Team Luna Tilburg Ten Miles. © Karin van Riel.