Moederdagcadeau gestolen van graf: ‘Wat bezielt je? Breng het terug...’

Het is bepaald niet voor het eerst dat de begraafplaats aan de Kreishof in Oisterwijk wordt geteisterd door diefstal. Masja Vlaminckx, een vriendin van Anja, kan er met haar verstand niet bij. In de hoop het aandenken terug te vinden, plaatste ze dinsdag een oproep op Facebook. Het bericht is inmiddels meer dan 220 keer gedeeld op sociale media. ,,De jongens hebben dat hart laten maken met een bloem erin. Het was de eerste moederdag zonder hun moeder en dat is dan weggehaald...”