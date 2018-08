Moergestel Fiets- en Wandeldorp wil brug over De Reusel naar pastoor Theo te Wierik vernoemen

De brug is van hetzelfde type als die over de Voorste Stroom in Oisterwijk. Toen die brug in 2014 werd gelegd, ging hij de naam dragen van een pastoor: de dit jaar overleden Harrie Dumoulin .

Rooi Harten

Theo te Wierik, een pater van de Rooi Harten, was mateloos populair onder de parochianen van Moergestel. Toen in 2011 het bisdom aanstalten maakte om een meer behoudende pastoor in Moergestel aan te stellen, trokken parochianen uit protest als pelgrims naar Den Bosch. Dat sorteerde effect. Te Wierik vertrok pas nadat de geloofsgemeenschap van Moergestel in een groter parochieverband was opgegaan.