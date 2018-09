Moergestel kan aan de uiensoep: klep van een vrachtwagen schiet pal voor café De Brouwer open

PrO-raads­lid gelooft niks van uitleg over riant voorschot voor Tiliander: 'Kan een ambtenaar niet in zijn eentje beslissen'

5 september OISTERWIJK - Een voorschot van 220.000 euro voor de culturele centra van Oisterwijk is per abuis op een verkeerde plek in de jaarrekening van de gemeente beland? ,,Geloof er niks van", reageert PrO-raadslid Ruud van der Star op het antwoord dat zijn partij van het Oisterwijks college heeft gekregen.