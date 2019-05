Moergestel moet ook op fietspad langs Oirschotseweg extra jaar wachten

Stokoud Oisterwijk hoeft niet te vrezen: er is nog plek op de Bank der Eeuwelin­gen

11:12 OISTERWIJK - Tot in lengte van vele jaren kan in Oisterwijk de Bank der Eeuwelingen dienst blijven doen. Die geruststellende mededeling komt van de gemeente Oisterwijk. ,,Er is nog voldoende ruimte om wat te schuiven met plaatsjes, zodat er nog veel 100-jarigen in Oisterwijk bij kunnen komen.”