Moergestel puzzelt zich een weg door zijn verkeersinfarct

Bewoners en werknemers botsen in Oisterwijk op het KVL-terrein: 'Hier niet parkeren'

9:23 OISTERWIJK - Bewoners van de Lakfabriek op het KVL-terrein in Oisterwijk zijn het beu. Met bordjes 'gereserveerd' wijzen ze automobilisten die in het hoofdgebouw erop dat ze elders moeten parkeren. De bewoners gaan het gesprek ook aan zodra iemand zijn auto in de wijk parkeert.