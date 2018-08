Moergestel vernieuwt zijn dorpskwis: dit jaar geen editie van Quispel

Dit jaar 2018 komt er geen aflevering van Quispel. Zaterdag 23 maart 2019 pas vindt de zesde editie plaats. Nieuw is dat nog dezelfde avond de winnaar in 't Draaiboompje bekend wordt gemaakt. Daarom begint en eindigt de wedstrijd ook eerder: 17.30 en 21.30 uur. De fut was er bij de organisatie een beetje uit. Het schortte aan inspiratie, maar studie en werk zaten ook dwars. Een nieuw team van 11 personen staat nu klaar.