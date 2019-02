Moergestel viert na 25 jaar nog de magie van radiomaken

Van de Wouw glimlacht bij de herinnering: ,,Dat is nou de magie van radiomaken.” Samen met Corné Schoenmaker stond hij aan de basis van de radiopoot van Moergestels lokale omroep. John Steijger kwam er als technicus al snel bij. MTV Radio is op de zondagochtend al 25 jaar een begrip in Moergestel.

Het befaamde Rondje Guus

Hoeveel mensen luisteren, weet Van de Wouw niet: ,,Maar we horen heel wat over de uitzendingen terug in het dorp.” Een piek aan luistercijfers scoorde MTV Radio ten tijde van de monstertocht van Guus Moonen op zijn racefiets, het befaamde Rondje Guus. ,,De Ravitaillering noemden we dat dagelijkse programma. Ook in de omliggende gemeenten stemden mensen erop af.”