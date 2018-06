Moergestel wil nóg een fietspad: langs de Oirschotseweg

Peter van de Wouw, voorzitter van de stichting, herinnert in een brief de gemeenteraad van Oisterwijk aan een onderzoek uit 2012. De conclusie was toen dat 'objectief bekeken er geen noodzaak is tot aanleg van een fietspad'. Er waren relatief weinig ongevallen, waarbij ook geen fietsers betrokken waren. Voor een 50 kilomter per uur-weg was de verkeersintensiteit laag. De raad besloot toen om het bij twee busvriendelijke verkeersdrempels te laten.