Moergestelnaar Jan Vriens zamelt 5000 euro in voor de strijd tegen longkanker

Yvo Kortmann alias ‘Opa Kip’ gestrikt als columnist voor het B-team in Oisterwijk

9:14 OISTERWIJK - Opa Kip is terug. Onder dat pseudoniem heeft Yvo Kortmann zich als columnist laten strikken door het B-team in zijn woonplaats Oisterwijk, waarvan hij negentien jaar burgemeester was.