Moergestelnaren vrezen 'dijkwoningen' achter nieuw viaduct

The Inside zegt niets meer over conflicten met buurt en gemeente Oisterwijk

26 juni OISTERWIJK - ,,Wij zijn er helemaal klaar mee en communiceren niets meer via de journalistiek." Met die woorden kondigt Alwin Houwing een algehele radiostilte af rondom de klachten over geluidsoverlast door The Inside, de evenementenhal in het Insaidgebouw aan de Heusdensebaan.