Moergestels fietspad langs Hoogenhuizen is volgens eigenaar kansloos

In het Moergestels verkeersplan, onlangs door de gemeenteraad op de lange baan geschoven, wordt een half miljoen geraamd voor het fietspad. Daarmee is van een voldongen feit allerminst sprake, maakt een gemeentewoordvoerster duidelijk: ,,De raad heeft geen scenario vastgesteld en dus ook niet vastgesteld of er een fietspad langs de Oirschotseweg moet komen. Er worden dus op dit moment geen ontwerpen uitgewerkt hiervoor. Vooraf is wel gekeken of er ruimte is voor een fietspad. Dit is er.”