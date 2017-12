Moergestelse jonge uitvinder ontwerpt alternatief voor satellietcommunicatie

,,In theorie is het mogelijk om gratis te communiceren met je telefoon. Je hebt alleen een radiosonde en een antenne voor de ontvangst nodig. Daardoor wordt een dure satelliet eigenlijk overbodig", vertelt Mareijn enthousiast.

Om de sonde de lucht in te krijgen, kocht hij een weerballon, die werd gevuld met helium. ,,Met de antenne die in Moergestel in de grond stond, kon ik vervolgens contact maken met de sonde en bijvoorbeeld temperatuurgegevens opvangen. Helaas was de accu van de sonde niet lang bestand tegen de lage temperatuur op enkele kilometers hoogte. Daardoor hield de sonde er al snel mee op. Dat was een goed leermoment."