Molenbieren uit Oisterwijk wegens gevaar teruggeroepen: Moergestelse brouwer heeft probleem

Herstelde fietsbrug in Oirschot krijgt meteen ultieme test met honderden deelnemers Triathlon Groene Woud

OIRSCHOT- De fiets- en wandelbrug over het Wilhelminakanaal is sinds vrijdag weer volledig geopend. Zaterdagmiddag als de brug het middelpunt is van de Triathlon Groene Woud wordt meteen duidelijk of de planken die door de hitte loslieten nu wel stevig vastliggen.