Motorrijder zwaargewond na ongeluk in Oisterwijk

Oranje is in Oisterwijk de dip te boven en pakt uit met nostalgi­sche kermis

25 april OISTERWIJK - Her en der lijden oranjeverenigingen een kwijnend bestaan. In bijvoorbeeld Moergestel zitten ze te springen om extra handjes voor de organisatie van Koningsdag (zie programma hieronder). Maar in naburig Oisterwijk wordt deze week juist een paar tandjes bij geschakeld.