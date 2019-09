Mysterie van jonge Oisterwijkse naast scooter nog niet opgelost

Oisterwijk­se musical Petticoat gaat met hoofdrol­speel­ster op voor landelijke award

10:00 OISTERWIJK - De VOS (Vereniging van Oisterwijkse Spelers) is twee keer genomineerd voor de Amateur Musical Awards voor de voorstelling Petticoat die de vereniging deze zomer gaf in het plaatselijke Natuurtheater. De VOS is zowel genomineerd voor de onderscheiding beste musical als voor de prijs beste vrouwelijke hoofdrol comedy. Daarbij gaat het om de vertolking door Daisy Habraken-Groenland.