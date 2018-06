Na ophef over mestvijver moet Landgoed Laag Heukelom nu rekening met de oeverzwaluw houden

HEUKELOM - Zijn mestvijver is na een vermaning van de gemeente Oisterwijk gedempt, maar de projectontwikkelaar achter Landgoed Laag Heukelom lijkt een nieuw probleem te hebben. Oeverzwaluwen hebben zich genesteld in de berg zand aan de Laag Heukelomseweg.

De Flora- en Faunawet schrijft voor dat broedplaatsen ongemoeid gelaten moeten worden. Rekening houdend met een tweede leg zou dat betekenen dat pas na de zomer de berg zand opgeruimd mag worden.

Bassin

In april toonde het Brabants Dagblad dat achter de restanten van een gesloopte varkensstal een mestvijver lag. Laurentius Brandenburg, van projectontwikkelaar Ponderosa, liet weten dat het om een 'tijdelijk bassin' ging. ,,Het land was dit voorjaar te nat om er mest op uit te rijden. Maar we hebben alles volgens de regels gedaan."

De gemeente Oisterwijk sprak desalniettemin van een 'strijdige situatie in meerdere opzichten (Wet bodembescherming, Wet Milieubeheer, Woningwet)'. Oisterwijk verplichtte Ponderosa via een last onder dwangsom de 'opslagvoorziening' te verwijderen. Dat is inmiddels gebeurd.