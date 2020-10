Na twee jaar klanten negeren krijgt malafide Oisterwijkse webshop We Love Musthaves dwangsom

Deze site ontving de afgelopen twee jaar klachten van tientallen gedupeerden, die zelfs een eigen Facebookpagina oprichtten. ,,Dit is de slechtste webshop ooit”, ,,Oplichters”, ,,Bedriegers zijn het!” De Oisterwijkse modewinkel We Love Musthaves kreeg het zwaar te verduren van klanten en De Consumentenbond. Zélfs na een kritische publicatie van de bond over de winkel, verschenen om de paar uur nieuwe advertenties op de website.



De groep gedupeerden groeide en veel deden daadwerkelijk aangifte, terwijl de Consumentenbond al in 2018 onderzocht hoe het met het retourbeleid van de Oisterwijkse webshop was gesteld. Zes keer in twee jaar tijd bestelde de bond er artikelen om ze retour te sturen. De uitkomst: geld werd nooit op tijd teruggestort, soms zelfs helemaal niet.