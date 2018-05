Natuurbrand aan Heukelomsebaan in Moergestel, brand snel meester

Honderden deelnemers 4 mei-herdenking Oisterwijk

4 mei OISTERWIJK - De 4 mei-herdenking in Oisterwijk trok enkele honderden deelnemers. Voor het derde achtereenvolgende jaar begon die herdenking met de uitvoering van een requiem in de Joanneskerk. Deze keer was dat het Requiem van Gabriël Fauré. Uitvoerenden waren het Herdenkingskoor uit Den Bosch, versterkt met solisten en het kamerorkest Concerto Brabant. Dirigent was Bernhard Touwen.