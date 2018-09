Nee, een volkskerk is Ekklesia Tilburg niet

Agenten in burger belaagd in Oisterwijk, 'explosie aan geweld en poef, iedereen is weg'

14:27 OISTERWIJK - Twee agenten in burger dachten een ruzietje bij het station in Oisterwijk te kunnen 'de-escaleren', zoals dat in het jargon heet. Dat verliep heel anders. Het tweetal is in juli vorig jaar helemaal in elkaar geslagen door een groep agressievelingen. Een derde passant krijgt ook klappen. ,,Ik lag zo dicht tegen het randje van het perron. Ik had het idee dat ze me het spoor op wilden duwen."