Net als de NS is ook de gemeente Oisterwijk niet bij de tijd

Hoe Paolo Podda met een keukentrap zijn kraam op de markt van Oisterwijk droog houdt

7:21 OISTERWIJK - Zo'n plens zag Paolo Podda niet aankomen. Maar de man van de lederwaren, op de kop van de Oisterwijkse weekmarkt, is dan ook de mening toegedaan dat regenval in de tijd vóór Buienradar best te doen was.