Net gekochte 45km-wagen botst tegen boom en komt op zijkant terecht in Oisterwijk

Hulp vanuit Oisterwijk voor een betere toekomst van jongeren in Malawi: ‘Om ze een kans te bieden’

OISTERWIJK - Hoe help je jongeren in Malawi naar een betere toekomst? Daar hebben Mariska Pijnenborg en Aaron Mangawa wel ideeën over: vanuit Oisterwijk bieden ze met hun stichting OneHeartMalawi cursussen aan. ,,De hulp stopt vaak als ze 18 jaar oud zijn.”

1 september