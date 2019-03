Nettorama mag van Oisterwijk niet naar Dekrie Auto's aan de Heusdensebaan

Topdrukte bij optocht in Oisterwijk: Dè Mende Nie!

3 maart OISTERWIJK - De optocht in Döllekesgat (Oisterwijk) trok opnieuw vele duizenden bezoekers. Dat zorgde voor een gezellige sfeer in het centrum. ‘Dè Mende Nie’ was dit jaar het carnavalsthema in Döllekesgat. Veel van de ruim dertig deelnemers aan de optocht gaven hier op geheel eigen wijze invulling aan.