Niet naar The Inside maar naar Tiliander: Oisterwijk kan alleen stimuleren

Moerge­stels fietspad langs Hoogenhui­zen is volgens eigenaar kansloos

20 mei MOERGESTEL - Het gaat Oisterwijk een miljoen kosten om het fietspad langs de Oirschotseweg IN Moergestel langs Hoogenhuizen door te trekken. Dat zegt de eigenaar van de villa, in het bezit van de familie Van Lotringen-De Liniers. ,,Dus ik denk niet dat Oisterwijk met mij contact op gaat nemen. Het lijkt mij ook dat ze dat fietspad beter aan de overkant aan kunnen leggen. Daar is meer plaats.”