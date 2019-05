Nieuw fietsfestijn in Oisterwijk: Brabants Mooiste

Eigen onderdak voor Polen bij aardbei­enkwe­ker: ‘Uniek voor Oisterwijk’

3 mei OISTERWIJK - De nieuwbouw voor de arbeidsmigranten van aardbeien- en aspergekweker Scheffers staat op zichzelf. Precedentwerking is niet van toepassing, omdat er binnen de gemeente geen vergelijkbare situaties zijn. Dat schrijft het Oisterwijks college in een brief aan de gemeenteraad.