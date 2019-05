Nieuwe kans voor keldercafé van Oisterwijk: Houwing en Haenen pakken het rigoureus aan

OISTERWIJK - Na De Kerk in Oostelbeers en The Inside in Oisterwijk spelen Alwin Houwing en Erik Haenen een nieuwe horecatroef uit. Op 26 juni openen ze een bar voor 30-plussers in wat als het keldercafé van Oisterwijk bekend staat.

Vooraan in de Dorpsstraat, de trap bij eetcafé Curnonsky naar beneden, heeft een rits aan ondernemers het de afgelopen jaren al geprobeerd. Als The Vault, DownTown, 't Vertier of De Zaak bleef het keldercafé echter geen lang leven beschoren.

,,Vandaar dat wij het nu rigoureus aanpakken", vertelt Houwing. ,,Bar eruit en stucwerk van de muur. De oude gewelven met zijn rode stenen zijn weer terug. Je loopt straks door een gangpad van bieren en wijnen.”

Volledig scherm De oude gewelven van het keldercafé van Oisterwijk zijn onder het stucwerk vandaan gekomen © Alwin Houwing

HAPJ

Op de uitgebreide bier- en wijnkaart komt ook HAPJ te staan, het bier dat Houwing samen met ex-profvoetballer Jean-Paul van Gastel laat brouwen bij De Kroon in Oirschot. Het keldercafé hoorde in vroeger dagen overigens ook bij een bierbrouwerij. De naam van De Valk staat nog op het belendende pand, waar modezaak Llaud in zit.

Volledig scherm Alwin Houwing (links) en Jean-Paul van Gastel hebben hun eigen bier gebrouwen: HAPJ. © HAPJ

De nieuwe naam van het op de schop genomen keldercafé houdt Houwing nog voor zich. De invulling van de week niet: ,,Op dinsdag hebben we wijnclubjes in huis. Woensdag is een besloten avond voor de Sausage Club, een mannenclubje. Van donderdag tot en met zondag zijn we vanaf zes uur 's avonds geopend. We denken ook aan comedy nights en dj's. Het eten wordt vooral Japans.”