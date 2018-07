Nieuwe strijd rondom kartonnagefabriek in Oisterwijk dient zich aan: Petro van Zon kan borst natmaken

Malafide webshop uit Oisterwijk negeert klanten: 'Na drie maanden nog geen badpak en geld niet terug'

10:36 OISTERWIJK - Artikelen komen niet aan en geld wordt niet teruggestort. ,,Dit is de slechtste webshop ooit", ,,Oplichters", ,,Bedriegers zijn het!" De Oisterwijkse modewinkel We Love Musthaves krijgt het zwaar te verduren van klanten en De Consumentenbond. Zélfs na een kritische publicatie van de bond over de winkel verschijnen om de paar uur nieuwe advertenties op de website, de groep gedupeerden groeit.