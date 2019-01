Nieuwjaarsduik Oisterwijk met 150 ‘duikers’

In de tent staan moeder Joseth van der Sanden uit Oirschot met haar dochter Floor (21) te wachten alvorens ze het water in mogen. Het is voor hen de eerste keer. ,,En misschien ook wel meteen de laatste keer.” vertelt Joseth. ,,Hoewel, als het goed bevalt doen we volgend jaar mee in Scheveningen.” Het plan om mee te doen, ontstond toch al eerder, vertelt Floor. ,,We zaten met z’n allen aan een biertje en toen hadden we het over een nieuwjaarsduik. En eigenlijk was iedereen meteen enthousiast.” Hoewel, broer Dirk (20) is minder blij. ,,Ik was vanochtend om 6.15 uur thuis en had nu liever nog in bed gelegen.”