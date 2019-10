Noud en Luus de Groot vieren hun diamanten feest in Oisterwijk

Zorgen om twee vermiste kinderen in Oisterwijk, mogelijk sprake van drugsge­bruik

13 oktober OISTERWIJK - Er zijn grote zorgen over twee kinderen die zaterdagmiddag zijn weggelopen uit De Hondsberg in Oisterwijk. Volgens de politie, die zondagochtend laat weten dat ze nog steeds niet gevonden zijn, zijn ze beïnvloedbaar en is er mogelijk sprake van drugsgebruik.