Nu protest in Moergestel tegen Waterhoefstraat als route voor vrachtwagens

Bureau AROM geeft namens de aanwonenden bij de gemeenteraad van Oisterwijk dat signaal af. In lijn daarmee stelt het college de raad donderdag voor om af te zien van omleidingsroutes. Het gaat dan met name om een parallelweg langs de A58 (Blankemansweg), maar ook de Waterhoefstraat komt voor in twee scenario’s die vrachtwagens uit de kom van Moergestel moeten gaan houden.