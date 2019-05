Oisterwijk Bouwt, dat wil zeggen: aan zichzelf

Politie en boeren extra alert in Moergestel na wandel­tocht dierenacti­vis­ten door buitenge­bied

15 mei MOERGESTEL - De politie en boeren waren woensdagmiddag extra alert in het buitengebied van Moergestel en Biest-Houtakker. In en rondom de dorpen zijn dierenactivisten gezien. Het zou gaan om dezelfde activisten die maandag een stal in Boxtel bezig hielden en droegen shirts met de naam Meat the Victims. Inmiddels is de rust wedergekeerd.