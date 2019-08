Oisterwijk gaat zich verlekkeren aan bossen en vennen: Parel in 't Groen in première

Vrouw in Oisterwijk onwel na insecten­steek: hoogwerker en traumaheli ingezet

27 augustus OISTERWIJK - Een vrouw is dinsdagavond omstreeks 20.30 uur in haar woning aan de Hoogstraat in Oisterwijk onwel geworden nadat ze werd gestoken door een of meerdere insecten. De vrouw moest met een hoogwerker uit haar woning worden gehaald.