Oisterwijk is zijn klooster kwijt: alle zusters van de Catharinenberg zijn nu in Oirschot

Ernstig en bedachtzaam is zij. Maar als zij een vraag krijgt over de naamkeuze van paus Franciscus, fleurt zij op. Haar keuze 68 jaar geleden om in te treden bij de franciscanessen van Oirschot, verbindt haar nu met de kerkvorst in Rome. Glimlachend: ,,Veel mensen hebben iets met Franciscus van Assisi." De franciscaanse geest dat is voor haar: ,,Blijmoedigheid en gastvrijheid."