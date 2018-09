Oisterwijk kapt erop los, van suikeresdoorn tot boomhazelaar

Het gaat hier om bomen die dood dan wel doodziek zijn of die in de weg staan. Beschermd zijn ze niet, dus is een kapvergunning aanvragen ook niet nodig. De lijst is rijk aan soorten: van een suikeresdoorn in Heukelom tot een boomhazelaar aan de Boxtelsebaan.

Mamed Mamedovpad

De grootste kap voltrekt zich langs het Mamed Mamedovpad, in het verlengde van de Rijckevorssellaan. Vanwege 'takbreuk en windworp' moeten daar 44 populieren plat. Er komen wel nieuwe voor terug. 'We hebben gekeken of het mogelijk is om de nu nog stevige bomen te laten staan en verder te laten verouderen", laat de gemeente weten. 'Gevolg is dan dat er steeds meer takken uit deze bomen gezaagd moeten worden. Daarnaast is er een grote kans dat bij een nieuwe storm opnieuw bomen uit de rij omvallen. Omdat de bomenrij in stand blijft, is het ook lastiger om nieuwe bomen te planten. De plantafstand wordt onregelmatiger en het beeld van een strakke populierenrij verdwijnt. Ook blijven de oude bomen dan een risico opleveren.

Overigens is de naam van het Mamed Mamedovpad bij de gemeente nog een probleempje. Oisterwijk rept over het 'Mamodevpad'. Terwijl in 2012 nog wel een Azerbeidzjaanse delegatie erbij was toen de straatnaam onthuld werd.

Voor het overzicht van te kappen bomen: klik op het icoontje linksboven in de kaart.