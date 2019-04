Oisterwijk kleurt oranje met kermis, vrijmarkt en René Schuurmans

Video Woonboerde­rij brandt af in Heukelom, schoonzoon is dj-spul­len kwijt: ‘Het is zo onwerke­lijk’

10:41 HEUKELOM - Een grote, uitslaande brand heeft donderdag in alle vroegte een woonboerderij aan de Driehoevenweg in Heukelom verwoest. De bewoners, een echtpaar in de vijftig, hebben zich met hun hondje op tijd in veiligheid kunnen brengen. Grote zwarte rookwolken kwamen bij de brand vrij en waren tot in de wijde omtrek te zien. Een groot deel van de vrijstaande woning is ingestort.