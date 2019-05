Oisterwijk krijgt energieloket, maar adviseurs gaan ook huizen langs voor tips over isolatie

Bestuurslid Robert Linck: ,,Het loket komt in Tiliander. De bedoeling is dat het publiek met ingang van september bij het loket terecht kan. Onze grote kracht is dat wij de mensen neutraal kunnen adviseren. Er zit geen commerciële organisatie achter. De adviseurs die DEC inzet, zijn professionele maar onafhankelijke vrijwilligers. We zullen in Tiliander waarschijnlijk zo'n drie tot vier ochtenden per week gaan 'draaien'. Behalve voor eenvoudige adviezen die we aan het loket kunnen geven, komen we op afspraak ook bij mensen aan huis. Vaak kun je immers pas goede adviezen geven, bijvoorbeeld over isolatie, als je de situatie ter plekke bekeken hebt.”